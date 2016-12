National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Zum Töten geboren Eisbär USA 2011 2016-12-14 09:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einer Höhe von drei Metern und 500 Kilogramm Gewicht sind Eisbären die größten Landraubtiere der Welt. Doch auch sie werden nicht in erster Linie zum Töten, sondern zunächst blind, taub und völlig hilflos geboren. Schritt für Schritt dokumentiert "Zum Töten geboren" die faszinierende Entwicklung vom kuscheligen weißen "Knut" zum erfolgreichen Jäger, zum König der Arktis. Gerade Eisbären werden sehr lange von ihrer Mutter umsorgt. Drei Jahre lang leben sie mit ihr zusammen und lernen, wie man in der extremen Umwelt der Polargebiete überlebt. Am Ende sind sie in der Lage, unter dem Schnee verborgene Robben zu riechen - auch wenn diese noch mehr als einen Kilometer weit entfernt sind. Besonders große Eisbären jagen sogar Belugawale, und schließlich wagen sie sich an Walrosse. Dies ist nicht ganz ungefährlich für die Bären, denn die wehrhaften Riesenrobben mit den gewaltigen Stoßzähnen sind durchaus in der Lage zurückzuschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Built for the Kill

