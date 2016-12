ARTE 01:10 bis 03:00 Thriller Liebe ist das perfekte Verbrechen F, CH 2013 2016-12-19 00:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausgeklügelter Erotikthriller aus Frankreich mit James Bond-Bösewicht Mathieu Amalric in der Hauptrolle: Literaturprofessor Marc hat einen mächtigen Schlag bei den Frauen, was er auch gerne mal ausnutzt. Nun ist eine Studentin, mit der er eine Affäre hatte, spurlos verschwunden, stattdessen taucht deren junge Mutter auf, sucht nach Hinweisen, findet Marc und verliebt sich in ihn. Marcs Kollegen und Vorgesetzte beobachten die Angelegenheit mit Misstrauen, allen voran Marc Schwester Marianne, die an der gleichen Uni arbeitet. Und dann ist da noch die junge Annie, die Marc den Hof macht und zunehmend zudringlich wird. Spannendes und verzwicktes, nach Landessitte optisch überaus ansprechend gestaltetes und mit einer kräftigen Prise Erotik abgewürztes Kriminaldrama aus Frankreich in der Tradition von Hitchcock und seinen Epigonen. Mit: Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn Le Besco, Sara Forestier, Denis Podalydès. Frankreich, Krimi, 2013 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Amalric (Marc) Karin Viard (Marianne) Maïwenn (Anna) Sara Forestier (Annie) Denis Podalydès (Richard) Marion Duval (Barbara) Pierre Maillard (Marinelli) Originaltitel: L'amour est un crime parfait Regie: Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu Drehbuch: Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu Kamera: Guillaume Deffontaines Musik: Caravaggio Altersempfehlung: ab 12