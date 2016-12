ARTE 21:55 bis 23:25 Dokumentation Raus aus dem Käfig Der Kampf des Steven Wise USA 2014 2016-12-15 09:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der amerikanische Anwalt Steve Wise hat gemeinsam mit Experten des Nonhuman Rights Project erstmals eine Klage im Namen von Schimpansen vor Gericht eingereicht. Die Tierschützer wollen für Tiere, die bislang juristisch als "rechtlose Sache" galten, den Status als "juristische Person" und das Persönlichkeitsrecht erstreiten. Im Jahr 2015 vertritt Wise zwei Schimpansen vor Gericht, die im Staat New York für Forschungszwecke gefangen gehalten werden. Das Rechtsmittel: eine Habeas-Corpus-Anhörung, mit der im angelsächsischen Recht die Freilassung unrechtmäßig inhaftierter Personen erwirkt werden kann. Der Anwalt ist davon überzeugt, dass Tiere wie Menschenaffen, Wale, Delfine und Elefanten komplexe kognitive Fähigkeiten besitzen, weshalb ihnen das Persönlichkeitsrecht und somit gewisse Grundrechte wie das Recht auf Freiheit zuerkannt werden müsste. Dies würde Tiere generell vor Misshandlungen schützen. Sein aktueller Fall bietet erstmals die Chance, Tiere mit Rechten auszustatten. Wise sieht sich durch die Forschungen zahlreicher Wissenschaftler aus aller Welt bestätigt und wird von Primatenforschern wie Jane Goodall unterstützt. Der Film dokumentiert erstes gesellschaftliches Umdenken: Öffentlichkeit und Rechtsprechung sind zunehmend empfänglich für die Argumente von Steve Wise. Der Dokumentarfilm gewährt Einblicke in einen beispiellosen Prozess, der das bestehende Rechtssystem grundlegend verändern könnte, und zeichnet den Kampf eines Mannes nach, der sein Leben dem Schutz unserer tierischen Mitgeschöpfe verschrieben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Chris Hegedus, D. A. Pennebaker