National Geographic People 04:35 bis 05:25 Dokumentation Last Man Standing Bogenschießen in Bhutan GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken In Bhutan werden unsere furchtlosen Männer dieses Mal in zwei Teams aufgeteilt: Sie kämpfen für die Dörfer Kuenzaling und Kashi in einem außergewöhnlichen Bogenschieß-Wettbewerb. Dieser erbitterte Wettstreit wurde aufgrund seiner Härte seit 40 Jahren nicht mehr ausgeführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Little (Himself - Narrator) Wole Adesomoye (Himself) Jarvis Albury (Himself) Edward Donati (Himself) Jeremy James (Himself) Joseph Ricely (Himself) Murray Smith (Himself) Originaltitel: Last Man Standing Regie: Dick Taylor Musik: Ty Unwin

