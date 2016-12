National Geographic People 23:10 bis 00:00 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Kurztrip nach Jamaika GB 2009 2016-12-13 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Amerikanerin TK White bekommt ein Angebot, von dem sie glaubt, dass sie es nicht ausschlagen kann: Sie soll Urlaub in Jamaika machen, dazu auch noch 5.000 Dollar erhalten - wenn sie dafür Marihuana von der Insel in die Staaten schmuggelt. In dem Glauben, Marihuana sei im Land von Reggae und Sonnenschein legal, reist sie mit ihrer Lebensgefährtin in die Karibik. Nach ein paar Tagen Traumurlaub kehren die beiden mit einem Koffer voller Drogen zum Flughafen zurück. Sie werden kontrolliert, festgenommen und in das völlig überfüllte Zentralgefängnis von Kingston gesteckt. TKs Familie setzt alle Hebel in Bewegung, um sie zurück nach New York zu holen und zahlt dafür viel Geld. TK kommt frei, während ihre Lebensgefährtin in Haft bleibt. Nun muss die von schweren Schuldgefühlen belastete TK die Großmutter ihrer Freundin davon überzeugen, ebenfalls zu zahlen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad