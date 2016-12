National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Living Free With Kimi Werner SIN 2016 2016-12-13 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Kimi verschlägt es diesmal nach Alaskas, wo zwei Familien seit kurzem gemeinsam einen Bio-Hof betreiben. Lisa Rae Stevenson ist erst kürzlich mit ihren beiden Töchtern, ihren Ziegen, Schweinen und Hühnern zugezogen, um zusammen mit Rachel und Jeff Babitt sowie deren sieben Kindern Öko-Gemüse anzubauen. Kimi hilft Lisa, sich in ihrem neuen Heim einzurichten und lernt von deren achtjähriger Tochter Taslyn, wie man eine Ziege schlachtet. Von Jeff lässt sie sich in die Kunst der Biolandwirtschaft einweisen und von Rachel, die täglich drei Mahlzeiten für 20 Personen zubereitet, holt sie sich Kochtipps. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living Free With Kimi Werner