National Geographic 01:50 bis 02:40 Dokumentation Drogen im Visier Kokain weißes Gold USA 2015 Stereo 16:9 HDTV

Kokain gilt als Droge der Reichen und Schönen - und hat dementsprechend in Hollywood Hochkonjunktur. Doch bevor es hier verkauft werden kann, muss es einen langen und vor allem gefährlichen Weg zurücklegen. "Drogen im Visier" zeichnet ihn nach: von den Koka-Plantagen in Bolivien, Kolumbien und Peru über die hochmodernen Labors, wo in einem komplexen chemischen Prozess die Droge entsteht, bis zu den Roten Teppichen, wo für ein Gramm des "Weißen Goldes" bis zu 150 Dollar gezahlt wird.

Originaltitel: Drugs Inc.