National Geographic 16:40 bis 17:25 Dokumentation Yukon Gold Der Fluch von Moose Creek CDN 2013 2016-12-14 10:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Obwohl die Goldgräbersaison von Dawson City schon mehrere Wochen läuft, arbeiten Ken Foy und Guillaume Brodeur immer noch weit unterhalb ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit. Ihre kleinere Waschrinne, "Bad Attitude", geht ständig kaputt. Langsam glauben die beiden, dass der Moose Creek verflucht ist. Am Sulphur Creek versucht Karl Knutson, einen Fehler seines Teams auszubügeln, doch am Ende muss er doch seinen Vater Marty um Hilfe bitten. Bei Martys Besuch kommt heraus, dass die Siebtrommel, an der er drei Jahre gebaut hat, einen Konstruktionsfehler hat und Karl deshalb nicht optimal Gold waschen kann. Weil er am McDame Creek keinen Erfolg hatte, bricht Bernie Kreft dort seine Zelte ab und zieht zum Snow Creek um. Dort hofft er, das Gold zu finden, das er bisher vergeblich gesucht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Foy (Himself) Guillaume Brodeur (Himself) Karl Knutson (Himself) Bernie Kreft (Himself) Bill Courage (Narrator) Originaltitel: Yukon Gold Regie: Michael Bodnarchuk, Peter Gombos, Simon Schneider, John Westheuser Drehbuch: Karilynn Ming Ho, Michael Lavoie, Joe Lobianco, Matt Pesklewis Musik: Adam Lastiwka

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 192 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 22 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 17 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 12 Min.