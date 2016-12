National Geographic 10:40 bis 11:30 Dokumentation Yukon Gold Saisonstart CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Goldgräbersaison in Dawson City am Yukon hat gerade begonnen, und der Countdown bis zum Wintereinbruch läuft. Al McGregor fürchtet, seine Saison könnte schon vorbei sein, bevor sie begonnen hat, denn sein Bagger "Big Girl" ist kaputt. Aber ohne "Big Girl" kann Al nicht arbeiten, und die Maschine zu ersetzen, wäre viel zu teuer. Bernie Kreft wiederum startet mit einem kleinen Team, in dem auch seine beiden Söhne arbeiten. Doch leere Nugget-Fallen am McDame Creek geben ihm ebenso wenig Anlass zur Euphorie wie die mangelnde Erfahrung und der geringe Einsatzwille seines Teams. Ken Foy und Guillaume Brodeur hingegen versuchen, das "Beast" zu starten, eine Monster-Waschrinne, die sie selbst gebaut haben. Sie setzen alles was sie haben auf diese Maschine. Der Einsatz muss sich also für sie lohnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Foy (Himself) Guillaume Brodeur (Himself) Al McGregor (Himself) Bernie Kreft (Himself) Bill Courage (Narrator) Originaltitel: Yukon Gold Regie: Peter Gombos, Simon Schneider, John Westheuser, Sean White Drehbuch: Michael Lavoie, Nicole Tomlinson Musik: Adam Lastiwka