TNT Comedy 01:55 bis 02:20 Comedyserie Parks and Recreation Der Werbespot USA 2012 16:9 Merken Als Leslies Wahlkampfmanager möchte Ben für die Kampagne einen Werbespot drehen. Er schlägt eine Hetzkampagne gegen Konkurrent Bobby Newport vor, was Leslie (Amy Poehler) ablehnt. Daraufhin bilden sich zwei Teams, die jeweils einen Kurzfilm drehen sollen. Letztlich plädieren alle für Bens Version. Doch kurz bevor der Spot auf Sendung geht, nimmt Leslie die DVD an sich - ein neuer Trailer muss her! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Alan Yang, Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6