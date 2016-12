TNT Comedy 22:35 bis 23:25 Comedyserie Two and a Half Men Die Standuhr USA 2010 16:9 Merken Als der Großvater von Alans Exfrau Judith verstirbt, hinterlässt er Alan eine wertvolle Standuhr. In der Hoffnung, es würde ihrer Vater-Sohn-Beziehung auf die Sprünge helfen, zwingt er Jake dazu, ihn auf der langen Autofahrt nach Sacramento zu begleiten. Unterdessen leidet Charlie unter Liebeskummer und Schlaflosigkeit und will sich in der Apotheke Tabletten holen. Doch er bekommt stattdessen Marihuana verschrieben, das er gemeinsam mit Bertha raucht. Als Charlie im Rausch all seine Exfreundinnen erscheinen, ist es schnell vorbei mit der Entspannung?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6