TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Austern mit Erdbeeren USA 2010 16:9 Merken Alan und seine neue Flamme Lindsay wollen gemeinsam eine romantische Nacht in einem Hotel verbringen. Geizhals Alan will Eindruck bei Lindsay schinden und bringt Austern, Erdbeeren und Champagner mit aufs Zimmer. Es soll so wirken, als hätte er die Leckereien beim kostspieligen Zimmerservice bestellt. Doch sein Plan geht gehörig nach hinten los. Charlie trauert unterdessen noch immer Chelsea nach und tröstet sich auf seine Weise: Er engagiert eine Edelprostituierte, die den gemeinsamen Beziehungsalltag nachspielen soll?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Elizabeth Ho (Jasmine) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Conchata Ferrell (Berta) Graham Patrick Martin (Eldridge) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

