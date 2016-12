TNT Comedy 19:55 bis 20:15 Comedyserie 2 Broke Girls Reboot in Brooklyn USA 2011 16:9 Merken Kellnerin Max hat schon viele Kolleginnen kommen und gehen sehen. Doch die Neue, die ihr Boss Han im Diner eingestellt hat, ist ihr mit Abstand am unsympathischsten: Caroline Channing. Deren stinkreiche Familie hat über Nacht ihr Vermögen verloren, und die verwöhnte Blondine muss nun - wenn auch widerwillig - Geld verdienen. Doch Max macht ihr den Neustart nicht leicht. Und auch mit den eigenwilligen Lebensumständen in Brooklyn kann sich Caroline ganz und gar nicht anfreunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Brooke Lyons (Peach) Noah Mills (Robbie) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: James Burrows Drehbuch: Michael Patrick King, Whitney Cummings Kamera: Gary Baum Altersempfehlung: ab 12