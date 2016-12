TNT Comedy 08:00 bis 08:25 Comedyserie King of Queens Der geborgte Job USA 2005 16:9 Merken Doug hat sein zehnjähriges Firmenjubiläum und erinnert sich daran, wie er damals seinen Job bekommen hat: Der noch arbeitslose Doug geht seit 2 Monaten regelmäßig mit Carrie aus, doch schafft es einfach nicht, sie ins Bett zu kriegen. Weil Carrie sich eine reifere Beziehung wünscht, erfindet Doug kurzerhand einen Job und erreicht sein Ziel bei Carrie. Doch die verfolgt ihn am nächsten Tag und Doug flüchtet sich ein Gebäude. Mit Deacons Hilfe sieht es für Carrie tatsächlich so aus, als würde Doug als Paketzusteller arbeiten. Doch das vorgetäuschte Arbeiten wird auf Dauer immer schwieriger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Marshaun Daniel (Kirby) Sam McMurray (O'Boyle) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 399 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 159 Min.