Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Tabula Rasa CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Dr. MacKay erwacht in seinem Labor, ohne jede Erinnerung, wo er ist und wer er ist. Auf einem Computer entdeckt er eine Videobotschaft von sich selbst, in der er sich auffordert Teyla zu suchen. Nur sie könne eine schreckliche Katastrophe verhindern. Offenbar breitet sich in Atlantis ein schrecklicher Virus aus, der allen die Erinnerung nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 315 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 115 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 01:30 bis 02:20

Seit 45 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 45 Min.