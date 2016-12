Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Kleine grüne Männchen USA 1995 Stereo 16:9 Merken Quark (Armin Shimerman) erhält von seinem Cousin ein eigenes Raumschiff. Er will damit Rom (Max Gródenchik) und dessen Sohn Nog (Aron Eisenberg) zur Sternenflottenakademie auf die Erde fliegen. Damit sich der Trip finanziell für ihn lohnt, plant Quark auf dem Rückweg illegalen Sprengstoff nach Orion zu schmuggeln. Wegen technischer Probleme kommt es jedoch nicht dazu. Das Schiff wird in das Jahr 1947 zurückversetzt. Dort werden sie auf einer Militärbasis inhaftiert, da die Soldaten Angst vor einer außerirdischen Invasion haben. Quark will auch diese Gelegenheit für lukrative Geschäfte nutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Michael Dorn (Lt. Worf) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: James L. Conway Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 6

