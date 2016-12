Syfy 13:35 bis 14:25 Mysteryserie Under the Dome Glanz und Finsternis USA 2013 Stereo 16:9 Merken Der Monarch-Schmetterling schlüpft und beginnt, in der Mini-Kuppel herumzufliegen. Jedes Mal, wenn er gegen die Außenhülle stößt, bildet sich ein schwarzer Fleck, der auf der großen Kuppel gespiegelt wird, bis die Stadt in Dunkelheit versinkt. Die vier Teenager berühren den Mini-Dome, der schließlich zerspringt und den Schmetterling und das Ei freigibt. Big Jim (Dean Norris) gesteht Junior (Alexander Koch), dass er die Morde begangen hat, für die er Barbie (Mike Vogel) verantwortlich macht, und versucht, Barbie endgültig loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Andrew Whatley (Townfolk) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Natalie Martinez (Sheriff Linda Esquivel) Britt Robertson (Angie McAlister) Alexander Koch (Junior Rennie) Colin Ford (Joe McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Jack Bender Drehbuch: Brian K. Vaughan, Scott Gold Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16