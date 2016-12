Syfy 10:20 bis 11:10 Fantasyserie Lost Girl Faetale Anziehung CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Nachdem Bo (Anna Silk) sich auf ein erotisches Abenteuer mit einem Fae-Ehepaar eingelassen hat, wird sie in deren Beziehungschaos hineingezogen. Der Mann hat eine Geliebte, Jenny (Krystin Pellerin), auf die seine Frau rasend eifersüchtig ist und die sie unbedingt töten will. Bo holt Kenzi (Ksenia Solo) zu Hilfe, um Jenny zu retten, die sich ihrerseits nicht gerade als Unschuldslamm erweist. Währenddessen hadert Dyson (Kris Holden-Ried) mit seinen Gefühlen für Bo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) Richard Howland (Trick) Zoie Palmer (Lauren) K.C. Collins (Hale) Clé Bennett (The Ash) Originaltitel: Lost Girl Regie: Steve Dimarco Drehbuch: Jeremy Boxen Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 194 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:15 bis 11:10

Seit 53 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 38 Min. Meister des Alltags

Show

Das Erste 10:45 bis 11:15

Seit 23 Min.