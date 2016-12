FOX 22:30 bis 23:15 Serien Good Wife Schattengeld USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Alicia konzentriert sich nun voll und ganz auf ihre Wahl zur Oberstaatsanwältin, doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Sie ist dazu gezwungen, mit Frank Prady um eine große Wahlkampfspende zu wetteifern. Derweil vertreten Diane und Cary Colin Sweeney. Der wirft einem Fernsehproduzenten vor, ein TV-Format entwickelt zu haben, dessen Hauptfigur unübersehbar auf Sweeney selbst basiere - und diese Figur lasse ihn in einem ziemlich unvorteilhaften Licht erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Christine Baranski (Diane Lockhart) David Hyde Pierce (Frank Prady) Dylan Baker (Colin Sweeney/Jerome Morris) Originaltitel: The Good Wife Regie: Jim McKay Drehbuch: Keith Eisner Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 315 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 115 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 01:30 bis 02:20

Seit 45 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 45 Min.