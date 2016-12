FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Ein ehrenwerter Mann USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Lieutenant Commander Carrie McLellan wurde ermordet. Kurz darauf wendet sich Senator Patrick Kiley hilfesuchend an seinen Freund Gibbs. Der Senator hatte ein Verhältnis mit McLellan, behauptet aber, mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Vor allem hat Kiley Angst, dass sein Name in diesem Zusammenhang an die Öffentlichkeit gerät. Gibbs sagt ihm zu, diskret vorzugehen, doch als auch noch Kileys Stabschef ermordet wird, verdichten sich die Tathinweise in Richtung des Senators. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Rocky Carroll (Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

