FOX 14:00 bis 14:45 Serien The Listener - Hellhörig Der Fremde im Zug CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Das IIB-Team untersucht den Mord an der reichen Philanthropin Franca Burrows. Während der Ermittlungen beschleicht Michelle allerdings der Verdacht, dass auf Tobys übersinnliche Fähigkeiten nicht unbedingt Verlass ist. Auch Toby gerät ins Grübeln: Führt ihn sein telepathisches Talent diesmal sogar in die Irre statt auf die Spur des Täters? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Mylène Dinh-Robic (Olivia Fawcett) Rainbow Francks (Dev Clark) Tara Spencer-Nairn (Nurse Sandy) Peter Stebbings (Alvin Klein) Originaltitel: The Listener Regie: Charles Binamé Drehbuch: Michael Amo, Sam Egan, Karen Walton Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J. Bennett, Tom Third