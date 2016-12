FOX 11:00 bis 11:45 Krimiserie Navy CIS: L.A. Das Phantom USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Das NCIS-Team in Los Angeles bekommt Unterstützung von ihrer Kollegin Abby Sciuto aus Washington D.C. Die Forensikerin ist einem Serienkiller auf der Spur, der bereits in anderen Landesteilen zugeschlagen hat. Der Mord an einem Marineoffizier in L.A. weist deutliche Parallelen zum üblichen Vorgehen des Killers auf. Abby ist fest entschlossen, ihn ein für alle Mal unschädlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Barrett Foa (Eric Beal) Linda Hunt (Henrietta Lange) Peter Cambor (Nate Getz) Adam Jamal Craig (Dominic Vail) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Steven DePaul Drehbuch: Speed Weed Kamera: Victor Hammer Musik: James S. Levine