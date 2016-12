Kinowelt 04:25 bis 06:20 Drama Elisa F 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken Marie ist 17 Jahre alt und verdient, mit ihren Freunden Solange und Ahmed, ihren Lebensunterhalt durch Betteln und kleine Diebstähle auf den Straßen von Paris. Als Marie noch ein Kind war, wurde sie nach dem Selbstmord ihrer Mutter Elisa in ein Waisenhaus gebracht. Später erfährt Marie, dass ihre Mutter als Prostituierte arbeitete, um ihre Familie zu versorgen. Doch ihr Mann verließ und ihre Eltern verstießen sie. Marie beschließt, den Tod ihrer Mutter zu rächen. Mittels einer Postkarte findet sie ihren Vater Jacques, doch der ist ein menschliches Wrack, ein gescheiteter, verzweifelter und alkoholabhängiger Musiker. So bringt Marie es nicht übers Herz, ihn zu erschießen. Für die diesen Film arbeiteten die drei Kinder des bekannten Regisseurs Jacques Becker zusammen: Kameramann Etienne Becker, Regisseur Jean Becker und Dramaturgin Sophie Thévenet-Becker. "Eine raffiniert um drei Ecken erzählte Geschichte und grandiose Schauspieler." (Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Paradis (Marie Desmoulin) Gérard Depardieu (Jacques "Lébovitch" Desmoulin) Clotilde Courau (Solange) Michel Bouquet (Samuel) Sekkou Sall (Ahmed) Florence Thomassin (Elisa Desmoulin) Philippe Léotard (Pianist) Originaltitel: Élisa Regie: Jean Becker Drehbuch: Jean Becker, Fabrice Carazo Kamera: Étienne Becker Musik: Zbigniew Preisner, Michel Colombier