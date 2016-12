Kinowelt 21:40 bis 23:45 Drama The Cotton Club USA 1984 Nach dem gleichnamigen Buch von Jim Haskins 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für zwei Oscars® Nominiert für zwei Golden Globes In den "30s" ist der "Cotton Club" in Harlem einer der gefragtesten, aber auch skandalträchtigsten Jazz-Clubs New Yorks. Aber nicht nur der Rhythmus, sondern auch Prohibition und Wirtschaftskrise erhitzen die Gemüter. Gangster, Musiker, Polizei - die einen besuchen den Club, andere wiederum möchten ihn am liebsten schließen. Nachdem der Jazztrompeter Dixie Dwyer einem der großen Mafiabosse Dutch Schultz das Leben gerettet hat, wird er von diesem nun protegiert. Schultz verschafft ihm einen Job als Bodyguard für sein Gangsterliebchen Vera. Doch Dixie verliebt sich in sie, und damit fangen seine Probleme erst richtig an. Die mit Richard Gere, Nicolas Cage, Diane Lane und Bob Hoskins fantastisch besetzte Mischung aus Mafia-Thriller und Love-Story ist ein wunderbares Zeitportrait - gepfeffert mit dem berühmten Jazz und den artistischen Stepp-Tänzen einer jungen Generation im Aufbruch. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, meint: "'The Cotton Club' ist ganz einfach ein wundervoller Film. Ein Film mit Zuversicht und Schwung, bei dem jede Aufnahme geplant war." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Dixie Dwyer) Gregory Hines (Dalbert "Sandman" Williams) Diane Lane (Vera Cicero) Lonette McKee (Lila Rose Oliver) Bob Hoskins (Owney Madden) Nicolas Cage (Vincent "Mad Dog" Dwyer) Sofia Coppola ("Plum Role") Originaltitel: The Cotton Club Regie: Francis Ford Coppola Drehbuch: William Kennedy, Francis Ford Coppola Kamera: Stephen Goldblatt Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 16