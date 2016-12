Kinowelt 10:50 bis 12:05 Trickfilm Lucky Luke - Daisy Town F, B 1971 16:9 20 40 60 80 100 Merken Damit in der kleinen, frisch gegründeten Stadt Daisy Town, mitten in den weiten Ebenen des Wilden Westens, wieder Ruhe und Ordnung einkehrt, muss ein Sheriff her, der die Schurken vertreiben kann. Zum Glück gibt es den tapferen Cowboy Lucky Luke, der schneller schießt als alle anderen. Mit seiner Hilfe sind die Halunken schnell erledigt. Doch neue Aufregung ist schon im Verzug, als die gefürchteten Dalton-Brüder ihre gemeinen Pläne ausgerechnet in Daisy Town verwirklichen wollen. Die Daltons überreden die Indianer zum Angriff auf die Siedler. Doch auch diese List wird von Lucky Luke durchschaut, und gemeinsam mit Jolly Jumper, seinem treuen Pferd, kann er die Gefahr im letzten Moment gerade noch abwenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lukas Ammann (Lucky Luke) Franz Nicklisch (Joe Dalton) Dieter Kursawe (William Dalton) Hans Schwarz (Averell Dalton) Wolfgang Völz (Bürgermeister) Originaltitel: Lucky Luke - Daisy Town Regie: René Goscinny, Pierre Tchernia Drehbuch: Pierre Tchernia Kamera: Pierre Watrin, Claude Pointis Musik: Claude Bolling Altersempfehlung: ab 6