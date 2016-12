History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Tödliche Meerjungfrau USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jüngste Sichtungen im Alaska-Dreieck könnten zu Geschichten der Eingeborenen über eine bösartige arktische Meerjungfrau passen, die sich Menschen greift und mit sich in die Tiefe zieht. Da nur etwa fünf Prozent der Ozeane bisher erkundet wurden, ist dort unten zweifellos mehr, als wir wissen. Da es immer mehr Vorfälle gibt, die möglicherweise mit dieser Kreatur in Zusammenhang gebracht werden können und ständig neue Hinweise ans Licht kommen, versucht das Expertenteam, diesem maritimen Rätsel auf den Grund zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16

