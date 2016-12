History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Mysterium Mars USA 2015 Stereo 16:9 Merken Man erwartet, dass die Menschen in den nächsten 20 Jahren Siedler zum Mars schicken werden. Astronauten nehmen eine sechsmonatige Reise auf sich, um auf dem Mars zu leben und nie wieder zur Erde zurückzukehren. Könnte es einen Grund aus unserer Vergangenheit geben, warum die Menschheit vom Leben auf dem Mars fasziniert ist? Ist es möglich, dass außerirdisches Leben vom Mars die Menschheit erschaffen hat? Die Reise zum Mars könnte also unsere Herkunft enthüllen und den Schlüssel zum langfristigen Überleben der Menschheit bedeuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Bara (Himself) Robert Clotworthy (Narrator) Sue Ann Pien (Herself) Originaltitel: Ancient Aliens