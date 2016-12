History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Ende der Freundschaft USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird ein Eli-Whitney-Revolver aus der Zeit des Bürgerkriegs angeboten. Rick muss entscheiden, ob er diese Waffe fürs Pfandhaus kaufen will. Corey sieht sich ein signiertes Foto der Original Star-Trek-Besetzung an. Außerdem "entfreundet" sich Corey von Chumlee in den sozialen Netzwerken, woraufhin Chumlee ihm im echten Leben die Freundschaft kündigt. Das könnte das Ende für die Beziehung sein oder der Beginn einer anderen wundervollen Freundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12