History 16:30 bis 17:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Bikerbraut USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Pennsylvania lernen Mike und Frank eine Bikerin namens Satch kennen, die ihre wertvolle Harley von 1947 nur selten herzeigt. Doch sie findet Gefallen an Frank und kommt mit den Jungs ins Geschäft. Dann besuchen die beiden einen weiteren Motorradsammler, der auch eine klassische Harley im Angebot hat. Tims Schuppen ist voller Überraschungen und nachdem Mikes erstes Angebot ihn umgehauen hat, bietet er selbst einen atemberaubenden Deal an. Außerdem treffen die Jungs Debbie und Steve, die ein Gebäude nach dem anderen mit Schätzen aller Art gefüllt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

