History 13:30 bis 14:25 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Heilige Hallen USA 2014 Stereo 16:9 In Pennsylvania treffen die Jungs Moe, bei dem auf mehr als 18 Hektar Altmaterialien herumliegen. In seinem riesigen Lager gibt es von allem etwas und Moe ist ein harter Verhandlungspartner. Während Mike sich in einen verzierten Glitzer-Helm verliebt, findet Frank ein Schild, das buchstäblich seinen Namen trägt. Als sie Pastor Bills Sammlung sehen, drehen die Jungs fast durch. Sie finden darin ein legendäres Relikt aus dem Bürgerkrieg, das ein Vermögen wert sein könnte. Außerdem besuchen Mike und Frank einen Indian-Motorrad-Sammler. Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12