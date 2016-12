History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Das Weltenei USA 2015 Stereo 16:9 Merken Ein "Weltenei", in dem das Universum oder ein ursprüngliches Wesen aus einem Ei hervorgeht, findet man in den Weltentstehungslegenden verschiedener Kulturen. Hinweise auf den Ursprung des "Welteneis" könnten in einem anderen Symbol liegen, den miteinander verwundenen Schlangen, von denen manche glauben, dass sie antikes Wissen über die Doppelhelix der DNA-Stränge repräsentieren. Es fragt sich, ob unsere Vorfahren tatsächlich Einblick in die biologische Kodierung des Menschen hatten und das "Weltenei" unsere eigene Kreation und genetische Manipulation repräsentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Narrator) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Kaylan Eggert