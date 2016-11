sixx 05:10 bis 05:50 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Liste des Todes USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Geist von Kirk Janson, einem verheirateten, erfolgreichen Makler, wendet sich hilfesuchend an Melinda. Er ist davon überzeugt, dass seine Frau Rita für seinen Tod verantwortlich ist. Melinda findet seine Leiche in einem Keller und informiert die Polizei. Alles deutet darauf hin, dass Rita eine Affäre hatte ... Aiden versucht, seine Freunde mit Zaubertricks zu beeindrucken - und bedient sich dabei kurzerhand der Hilfe seiner Geisterfreunde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Greg Germann (Kirk Jansen) Perrey Reeves (Rita Jansen) Connor Gibbs (Aiden Lucas) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Peter Werner Drehbuch: Laurie McCarthy, Mark B. Perry Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow

