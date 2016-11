ORF 1 20:15 bis 21:55 Komödie Wie ausgewechselt USA 2011 2016-11-26 01:40 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Turbulente Body-Switch-Komödie der Drehbuchautoren von 'Hangover'. Jason Bateman ('The Gift', 'Kill the Boss') als biederer Familienvater und Ryan Reynolds ('Deadpool', 'Self/less - Der Fremde in mir', 'Selbst ist die Braut') als lebensfroher Single müssen sich plötzlich im Leben des anderen zurechtfinden. Von David Dobkin ('Die Hochzeits-Crasher') perfekt inszeniertes Chaos voller Gags und Situationskomik!Dave und Mitch sind beste Freunde. Dave ist ein erfolgreicher Anwalt, dreifacher Familienvater und mit Ehefrau Jamie glücklich verheiratet. Mitch hingegen ist völlig ungebunden. Als Single lässt er keine Gelegenheit für eine heiße Affäre aus. Beide beneiden einander um das Leben des anderen. Nach einer durchzechten Nacht erfüllt sich ihr Wunsch tatsächlich: Dave erwacht in Mitchs Körper und umgekehrt. Plötzlich steht die Welt Kopf und eine Überraschung jagt die nächste. Zumal Daves bezaubernde Jamie und Mitchs verführerische Sabrina nun im Leben beider Männer eine entscheidende Rolle spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Mitch Planko) Jason Bateman (Dave Lockwood) Leslie Mann (Jamie Lockwood) Olivia Wilde (Sabrina McArdle) Alan Arkin (Mitch's Dad) Mircea Monroe (Tatiana) Gregory Itzin (Flemming Steel) Originaltitel: The Change-Up Regie: David Dobkin Drehbuch: Scott Moore Kamera: Eric Alan Edwards Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16