TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges Une seconde chance pour Noël USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Rebecca Wesley, la trentaine, a réussi une belle carrière dans la finance, à New York. Mais quelques jours avant Noël, elle apprend brutalement qu'elle est renvoyée. Elle décide de rentrer dans sa ville natale, en Californie, pour assister au mariage, le jour de Noël, de sa meilleure amie, Allison. Rebecca n'a pas mis les pieds chez elle depuis trois ans, et n'a plus vu sa mère depuis la mort de son père. Un chauffeur de taxi bavard et un peu étrange la conduit de l'aéroport jusque chez sa mère. Les retrouvailles entre les deux femmes sont tendues... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Carmack (Chad) George Wendt (Klaus) Catherine Hicks (Shirley) Marla Sokoloff (Rebecca) Chelan Simmons (Molly) Vanessa Lee Evigan (Allison) Dylan Vox (Trevor le DJ) Originaltitel: A Christmas Wedding Date Regie: Fred Olen Ray Drehbuch: Peter Sullivan, Jeffrey Schenck, Fred Olen Ray Musik: Matthew Janszen, Jamie Dunlap