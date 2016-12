TF1 00:50 bis 01:45 Krimiserie New York, section criminelle Panier de crabes USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Un certain Diego Bracho tente de retrouver Corey Fergin, un lycéen réputé pour ses talents de basketteur, disparu sans laisser de traces. Mais personne ne semble disposé à aider Diego, bientôt retrouvé mort. Chargés de l'enquête, Goren et Bishop se demandent pour quelles raisons Diego tenait tant à retrouver Corey. Ils découvrent que Diego était détective privé. Afin de comprendre pourquoi il a été tué, ils se lancent sur la piste des commanditaires de son enquête sur le jeune basketteur. Les recherches avancent rapidement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Samantha Buck (Det. G. Lynn Bishop) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Jude Ciccolella (Perry Powell) Kevin Phillips (Ben Watkins) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Christopher Swartout Drehbuch: Jim Sterling Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post