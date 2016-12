TF1 22:00 bis 23:05 Sonstiges Profilage Les élus F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken S'étant évadée de l'UMD, Adèle ne peut que constater le mal fait par Camille en son nom : Emma et Hyppolite se déchirent, Rocher ne peut plus la regarder dans les yeux, toute l'équipe se disloque. Si elle ne peut pas réparer leurs blessures, Adèle peut reprendre les éléments de l'enquête. Elle comprend alors que le centre éducatif de l'Yonne est une secte... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Philippe Bas (Thomas Rocher) Juliette Roudet (Adèle Delettre /Camille) Raphaël Ferret (Hyppolite de Courtène) Robinson Stévenin (Ivan Jouret) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Jean-Michel Martial (Lamarck) Nathan Georgelin (Lucas) Regie: Vincent Jamain Drehbuch: Maxime Berthemy, Thomas Finkielkraut, Sophie Lebarbier, Fanny Robert