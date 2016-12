TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy Lâchez les fauves USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Six semaines se sont écoulées mais rien ne semble avoir changé au sein de l'hôpital de Seattle Grace. Les relations sentimentales semblent toujours au centre des préoccupations du personnel. Derek et Rose ont eu tous deux plusieurs rendez-vous galants. Avec dépit, Meredith constate que son petit ami s'intéresse à quelqu'un d'autre. Vivant maintenant ensemble, George et Lexie finissent par s'accommoder de leur nouvel appartement. Aux urgences, les docteurs doivent faire face à un patient qui a été attaqué par un ours. Chaque médecin a envie de prendre cette personne en charge afin de se mettre en avant. De son côté, Erica Hahn parvient enfin à se faire des amis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Docteur Meredith Grey) Patrick Dempsey (Docteur Derek Shepperd) Sandra Oh (Docteur Cristina Yang) T.R. Knight (Docteur George O'Malley) Katherine Heigl (Docteur Isobel "Izzie" Stevens) Chandra Wilson (Docteur Miranda Bailey) Justin Chambers (Docteur Alex Karev) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Zoanne Clack, Shonda Rhimes Musik: Danny Lux