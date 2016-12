TF1 22:35 bis 23:20 Krimiserie Esprits criminels Peurs enfantines USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Larry Merrin, Daniel Karras et Christine McNeil ont tous les trois été arrêtés pour meurtre. Cette femme et ces deux hommes, qui ne se connaissent pas, racontent la même histoire. Après avoir senti une odeur de sauge brûlée, ils se sont sentis mal puis ont été attaqués par un monstre griffu. Dans les trois affaires, les victimes sont des proches des assassins. Pour les profilers du BAU, ces trois personnes étaient probablement sous l'emprise d'un hallucinogène lorsqu'elles sont passées à l'acte. La personne qui est à l'origine de leur état est recherchée. Elles partagent également un autre point commun : toutes ont été adoptées en 1985... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16