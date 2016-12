TF1 19:00 bis 19:55 Sonstiges Money Drop Stereo 16:9 HDTV Merken Les trappes de Money Drop sont de retour! Chaque soir, Laurence Boccolini accueillera un couple de candidats disposant, dès son entrée sur le plateau, de 250.000 euros cash. Son but? Essayer de conserver cette somme jusqu'au bout en défiant les trappes de Money Drop! Pour y parvenir, les deux candidats vont devoir répondre à huit questions de culture générale. A chaque question, ils devront miser la totalité de leur argent devant eux sur une ou plusieurs trappes, correspondant aux propositions de réponses. Mais attention: les trappes correspondant aux mauvaises réponses basculeront et feront disparaître définitivement l'argent misé. Seul l'argent placé sur la bonne trappe sera sauvé. Quelle stratégie les candidats vont-ils privilégier? Parviendront-ils à garder leur sang-froid et à se faire confiance pour conserver leurs 250.000 euros? Suspense, tension et rebondissements assurés! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurence Boccolini