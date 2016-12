TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges Le Noël où tout a changé USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Kristin, 34 ans, vit à New York, seule et criblée de dettes. Elle n'a pas revu ses parents depuis 17 ans, depuis qu'elle s'est fâchée avec eux au cours d'un repas de Noël. Jamie, son meilleur ami, lui annonce qu'il a décidé de rentrer passer les fêtes en Californie, pour voir sa famille. Il lui propose de l'accompagner, mais en vain. Kristin, esseulée, rentre chez elle avec une bouteille de champagne, que lui a offerte un mystérieux épicier. Après avoir bu quelques gorgées, elle sombre dans un sommeil profond et se réveille miraculeusement chez ses parents, dans sa chambre de petite fille, en face d'elle-même. Elle a 17 ans, en cette année 1996, et il s'agit du Noël où toute sa vie a changé. Kristin y voit une occasion inespérée de modifier son futur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shiri Appleby (Kristin) Hannah Marks (Kristin (17)) Debby Ryan (Haddie) Elizabeth Mitchell (Barbara) Judd Nelson (Glenn) A.J. Langer (Debby) Courtney Henggeler (Sophia) Originaltitel: Kristin's Christmas Past Regie: Jim Fall Drehbuch: Rachel Stuhler Musik: Michael A. Levine