TF1 01:10 bis 02:05 Sonstiges Les experts Chienne de vie CDN, USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Sara et Nick sont placés sur une enquête sensible : deux conjoints en plein divorce ont été retrouvés morts. Les deux policiers scientifiques tentent de comprendre ce qui s'est passé. Il semble que l'un des époux ait été tué par le chien de l'autre. Mais comment expliquer le décès du propriétaire de l'animal - Pendant ce temps, Jim Brass fait appel à Willows afin de comprendre ce qui a conduit un homme à finir son existence dans une benne à ordures. La quantité de déchets qui environne le défunt n'aide guère la jeune femme à faire le point sur d'éventuels indices. Mais l'autopsie révèle que le système digestif de cet homme était saturé de hot-dogs. L'enquête s'oriente alors sur un concours de gros mangeurs qui aurait mal tourné... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Jorja Fox (Sara Sidle) George Eads (Nick Stokes) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Paul Guilfoyle (Jim Brass) Gary Dourdan (Warrick Brown) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Duane Clark Drehbuch: Dustin Lee Abraham, Allen MacDonald Musik: John M. Keane