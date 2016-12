TF1 21:50 bis 22:40 Serien Person of Interest Pour Finch USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Le numéro de Finch tombe quand celui-ci commet une erreur qui dévoile sa couverture et déclenche une série de rencontres meurtrières avec des agents de Samaritain. Sentant que la fin est proche et soucieux de préserver la vie de ses amis, Finch espère avoir des réponses directement de la Machine avant de l'éteindre. Il continue d'avoir des divergences philosophiques avec Root, qui souhaite donner à la Machine les outils nécessaires pour se défendre, alors que Finch ne l'avait pas créée avec cette intention... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) John Nolan (John Greer) Joshua Close (Jeff Blackwell) Originaltitel: Person of Interest Regie: Fred Toye Drehbuch: Andy Callahan, Melissa Scrivner-Love Musik: Ramin Djawadi