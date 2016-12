TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges Un grand froid sur Noël USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken A l'approche de Noël, la famille Montgomery prend la direction de son chalet de montagne, espérant y passer des fêtes tranquilles. Malheureusement, l'ambiance n'est pas vraiment au rendez-vous. Les parents se disputent sans discontinuer tandis que les enfants, eux aussi, se chamaillent à qui mieux mieux. Pour ne rien arranger, une tempête se déchaîne au-dehors. C'est alors qu'au petit matin, une famille arrive à l'improviste, frigorifiée. Les Tucker ont eu un accident de voiture, un plus loin sur la route. Les Montgomery les accueillent. Contre toute attente, la proximité de cette famille unie, où chacun aime et respecte l'autre, va leur rappeler le plaisir d'être ensemble... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kristy Swanson (Judith Montgomery) Chris Potter (Charles Montgomery) Colin Lawrence (Joe Tucker) Catherine Lough Haggquist (Amy Tucker) Nick Purcha (Alexander Montgomery) Lizzie Boys (Jennifer Montgomery) Jaeda Lily Miller (Emily Montgomery) Originaltitel: Angels in the Snow Regie: George Erschbamer Drehbuch: Julie Brazier, Kenneth Atchity, Chi-Li Wong Musik: Peter Allen