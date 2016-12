TF1 00:45 bis 01:30 Sonstiges New York Unité Spéciale Les risques du métier USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Un bébé des quartiers pauvres est transporté d'urgence à l'hôpital, où il meurt d'une overdose de cocaïne. Les médecins découvrent que la drogue provenait d'aliments pour nourrisson, volés par sa mère chez ses employeurs, les Pfeiffer. Stabler et Benson décident d'en savoir plus sur cette famille et ouvrent une enquête. Mais peu de temps après, Derek Pfeiffer est retrouvé mort dans son bureau... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Stephanie March (Alexandra Cabot) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B. D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Le capitaine Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan J. Campanella Drehbuch: Jonathan Greene, Robert F. Campbell, Dick Wolf Musik: Mike Post