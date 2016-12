TF1 21:55 bis 23:05 Sonstiges Une famille formidable L'annonce F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Rafael arrive à convaincre Reine de se battre mais au moment de commencer le traitement, celle-ci s'effondre. Jacques a finalement décidé d'adopter Julien. Julien, ému et heureux, court annoncer la nouvelle à Audrey. Elle le prend très mal et le quitte. Reine retrouve Catherine pour dîner et finit par lui annoncer son cancer, qu'elle refuse de se soigner. Les deux amies sont bouleversées. Catherine informe Jacques pour Reine et lui demande de garder le secret. Pour une fois, il devra tenir sa langue. Jacques angoisse devant la terrible nouvelle. La séparation de Marie et Claire vire au cauchemar. Le mariage de Reine et Rafaël aura bien lieu, mais en petit comité... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anny Duperey (Catherine) Bernard Le Coq (Jacques) Béatrice Agenin (Reine) Jennifer Lauret (Frédérique Beaumont) Kamel Benghazi (Nourredine Bensala) Alexandre Thibault (Julien Viguier) Carlo Brandt (Raphaël) Regie: Joël Santoni Drehbuch: Joël Santoni, Dominique Golfier, Jérôme Le Mest Musik: Xavier Berthelot