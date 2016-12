France 2 22:30 bis 00:00 Sonstiges Deux flics sur les docks Amours mortes F 2016 16:9 HDTV Merken Un père de famille est retrouvé mort au volant de sa voiture, au pied du pont qui relie Le Havre à Honfleur. Faraday et Winckler concluent très vite à un meurtre : un autre véhicule l'aurait contraint à foncer droit vers la barrière de sécurité. Mais alors qu'ils enquêtent sur sa vie privée, ils découvrent que la victime menait une double-vie entre le Havre et Honfleur. Deux femmes, deux enfants qui ne se connaissent pas, deux maisons identiques, deux bureaux identiques, de part et d'autre du pont. Winckler et Faraday comprennent très vite que ce genre de mensonge peut conduire au pire, par jalousie ou par vengeance... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Marc Barr (Faraday) Bruno Solo (Winckler) Mata Gabin (Lucie Dardenne) Liza Manili (Julie Fabian) Emmanuel Salinger (Bazza Swaty) Jean-Marie Hall (Lulu) Julien Boulenguez (Jimmy) Originaltitel: Deux flics sur les docks Regie: Edwin Baily Drehbuch: Olivier Prieur Musik: Stéphane Moucha