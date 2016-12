France 2 21:00 bis 22:55 Sonstiges L'émission politique Live 16:9 Merken Candidat à la primaire citoyenne de la gauche, Benoît Hamon déroule les grands axes de son programme en compagnie de Léa Salamé et David Pujadas. L'ancien ministre revient notamment sur son expérience au sein des gouvernements Ayrault, puis Valls, et sur sa décision de reprendre son indépendance en 2014. Tandis que François Lenglet évoque les aspects économiques de sa politique, Karim Rissouli anime un débat entre l'invité et un panel de Français tout en scrutant les réseaux sociaux. Enfin, pour conclure l'émission sur une note d'humour, Charline Vanhoenacker délivre un billet d'humeur soulignant les traits les plus saillants de l'émission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Pujadas, Léa Salamé Gäste: Gäste: François Lenglet, Karim Rissouli, Charline Vanhoenacker, Benoit Hamon Originaltitel: L'Émission politique