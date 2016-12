France 2 22:25 bis 00:45 Sonstiges Mardi cinéma 16:9 Merken Laurent Ruquier et ses invités terminent l'année en beauté avec une émission consacrée aux comédies. Après la diffusion du "Père Noël est une ordure", Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte reviennent sur l'incroyable histoire de ce film, devenu culte. Patrick Timsit, Fanny Ardant et Richard Berry fêtent les 20 ans de "Pédale douce", autre grand succès au cinéma. Au programme également, un hommage au roi Louis de Funès et un clin d'oeil aux inénarrables "Tontons flingueurs". Côté actualité, revue des succès de l'année 2016. In Google-Kalender eintragen Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve, José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier, Lucien Jean-Baptiste, Vincent Elbaz, Patrick Timsit, Fanny Ardant, Richard Berry, Julie Ferrier, Waly Dia