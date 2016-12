France 2 14:20 bis 16:25 Sonstiges On a tous en nous quelque chose de Laurent Ruquier Stereo 16:9 HDTV Merken Michel Drucker évoque les 25 ans de carrière de Laurent Ruquier et les 10 années de succès de l'émission star du samedi soir sur France 2 : "On n'est pas couché". Animateur, humoriste, producteur de spectacle, auteur de théâtre et dénicheur de talents (Florence Foresti, Franck Dubosc, Jean-Luc Lemoine, Michael Gregorio, Jonathan Lambert, Kev Adams, Gaspard Proust et beaucoup d'autres), Laurent Ruquier est omniprésent. Des séquences remettent à l'honneur ses émissions télé ("On n'est pas couché", "On a tout essayé", "On ne demande qu'à en rire"), ses émissions de radios ("Les Grosses Têtes", "On va s'gêner", "Rien à cirer"), mais aussi ses one-man-show ("Enfin gentil", "Encore gentil"), et ses pièces de théâtre ("Je préfère qu'on reste amis", "La presse est unanime", "Grosse Chaleur"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Drucker, Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Isabelle Mergault, Jean Benguigui, Philippe Geluck, Caroline Diament, Anne Roumanoff, Virginie Lemoine, Chantal Ladesou, Fabrice Eboué, Florian Gazan, Yann Moix, Karine Le Marchand, Jean-Luc Lemoine, Mustapha El Atrassi, Marc-Antoine Le Bret, Jonathan Lam