France 2 03:30 bis 05:45 Sonstiges Les 30 ans du Petit Théâtre de Bouvard 16:9 Merken Entre 1982 et 1985, l'émission le "Petit Théâtre de Bouvard", tournée au Théâtre de la Porte Saint-Martin, a permis à de jeunes humoristes de faire leurs premiers pas en public. Le maître de cérémonie Philippe Bouvard, accompagné régulièrement d'un "parrain" célèbre, orchestrait l'ordre de passage des artistes, dont le sujet des sketches était tiré au sort dans un panier d'osier. L'émission a lancé les carrières de Muriel Robin, Mimie Mathy, Michèle Bernier, Isabelle de Botton, Chevallier et Laspalès, Pascal Légitimus, Chantal Ladesou, Didier Bénureau, Jean-François Dérec, ou encore Laurent Baffie. Pour fêter les trente ans de ce programme, ils ont répondu à l'appel de Philippe Bouvard pour rendre hommage à ce véritable tremplin des talents. In Google-Kalender eintragen Moderation: Philippe Bouvard Gäste: Gäste: Muriel Robin, Mimie Mathy, Michèle Bernier, Isabelle de Botton, Chevallier et Laspalès, Pascal Légitimus, Chantal Ladesou, Didier Bénureau, Jean-François Dérec, Laurent Baffie

